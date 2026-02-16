صحة دمياط تؤمن بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بقافلة طبية

شاركت مديرية الصحة بمياط بقافلة طبية متميزة على هامش بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي أقيمت بالصالة الرياضية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط واستمرت فعالياتها على مدار 4 أيام، في الفترة من الجمعة 13-2-2026 وحتى اليوم الإثنين 16-2-2026؛ تخليدًا لذكرى المرحوم الدكتور أسامة حجازي الرئيس التاريخي لمنطقة دمياط لتنس الطاولة.

جاء ذلك، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بدمياط على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وضمان السلامة الصحية للمشاركين.

وشهدت القافلة مشاركة فعّالة من أطباء مستشفى رأس البر المركزي حيث تم الكشف الطبي على اللاعبين من مختلف الأعمار المشاركين في البطولة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والعاجلة.

وبلغ عدد المشاركين بالبطولة 60 ناديا يمثلون 17 فرعا من فروع اتحاد تنس الطاولة، وبإجمالي مشاركة نحو 400 فرد ما بين لاعبين وإداريين ومدربين وحكام.

وتأتي مشاركة مديرية الشئون الصحية بدمياط بالقافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة والعاجلة؛ بما يعكس حرص المديرية على دعم الصحة العامة والنهوض بالخدمات الطبية بمختلف القطاعات وضمان سلامة المشاركين في البطولات والمسابقات الرياضية