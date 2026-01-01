قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بطلوا عياط وسيبونا نشتغل.. محمد إمام يوجه رسالة ساخرة بشأن الأعلى أجرا

محمد امام
محمد امام
سارة عبد الله

وجه الفنان محمد إمام، رسالة لبعض الفنانين بشأن الأعلى مشاهدة وأجور، بعد الجدل المثار في الاونة الأخيرة.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على فيسبوك: "خلاص يا جماعة بطلوا عياط ماحصلش حاجه، كلكم أعلى أجور وأعلى مشاهدة وأعلى كل حاجه، سيبونا نشتغل في هدوء بقى الله يكرمكم علشان مفيش وقت".

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج»، فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ونفي الفنان محمد إمام ، توجيه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له بشأن الأعلى أجرا في الوطن العربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام : أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد، أنا عامل ليهم كلهم ونتكلم جد شويه، أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي ، وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا.

وتابع: إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ، ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبداً وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا.

وأضاف: يعني أنا أصلاً فيا اللي مكفيني وحقيقي بتمنى الخير للجميع .. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا ، وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم .. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجة في حياتي.

محمد إمام الفنان محمد إمام مسلسل «الكينج»

