عمرو أديب يرد على انتقادات انفصاله عن لميس الحديدي

علق الإعلامي عمرو أديب، على موجه الانتقادات الموجهة إليه بعد إعلان الانفصال عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏ناس كتير بتستخدم تعبير تلاشى الموضوع ، هو الصح تلافى الموضوع أي تجاهله ، وبقى فيه منه إنى تلاشيت الموضوع خالص ! اي يقصد تلافيت الموضوع خالص لذا لزم التنويه".

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة رسالة نارية للإعلامي عمرو أديب، بعد ظهوره الأخير عقب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدى، بعد زواج استمر نحو 31 عامًا.

وقالت مفيدة شيحة، خ برنلال مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام: «أنا بتكلم عن الاستاذ عمرو أديب ولميس الحديدى هى زميلتى متعرفش إنى بعمل الفيديو ده، أنا مليش دخل فى الانفصال لكن أنا كمذيعة بتكلم فى العلاقات».

وأضافت شيحة :لما شوفت حلقة عمرو مع العسيلى امبارح كان قدامى المثال اللى أنا بقول لبنات كتير خلى بالكم ده مش الشخص الصح للجواز، مع احترامى لشخصيته».

كما علقت علي الفيديو: “بجد كده كتير عمرو اديب”.

وكشف المحامي طارق جميل انفصاله مهنيا عن الاعلامي عمرو اديب بعد ١٤ سنة تعاون وتوليه شوؤنه القانونية.

وأوضح طارق جميل سعيد، عبر منشور له على موقع «فيسبوك»، أنه قرر التنازل عن الاستمرار في الدفاع القانوني عن عمرو أديب في هذه المرحلة، قائلًا: «بعد 14 سنة من العمل المشترك، أتنازل اليوم عن الدفاع عن الإعلامي الكبير وأخي وصديقي عمرو أديب، مع احتفاظي الكامل له بالمحبة والتوقير والاحترام».