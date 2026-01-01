قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو أديب يرد على انتقادات انفصاله عن لميس الحديدي

عمرو أديب
عمرو أديب
سارة عبد الله

علق الإعلامي عمرو أديب، على موجه الانتقادات الموجهة إليه بعد إعلان الانفصال عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏ناس كتير بتستخدم تعبير تلاشى الموضوع ، هو الصح تلافى الموضوع أي تجاهله ، وبقى فيه منه إنى تلاشيت الموضوع خالص ! اي يقصد تلافيت الموضوع خالص لذا لزم التنويه".

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة رسالة نارية للإعلامي عمرو أديب، بعد ظهوره  الأخير عقب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدى،  بعد زواج استمر نحو 31 عامًا.

وقالت مفيدة شيحة، خ برنلال مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام: «أنا بتكلم عن الاستاذ عمرو أديب ولميس الحديدى هى زميلتى متعرفش إنى بعمل الفيديو ده، أنا مليش دخل فى الانفصال لكن أنا كمذيعة بتكلم فى العلاقات».

وأضافت شيحة  :لما شوفت حلقة عمرو مع العسيلى امبارح كان قدامى المثال اللى أنا بقول لبنات كتير خلى بالكم ده مش الشخص الصح للجواز، مع احترامى لشخصيته».

كما علقت علي الفيديو: “بجد كده كتير عمرو اديب”.

وكشف المحامي طارق جميل انفصاله مهنيا عن الاعلامي عمرو اديب بعد ١٤ سنة تعاون وتوليه شوؤنه القانونية.

وأوضح طارق جميل سعيد، عبر منشور له على موقع «فيسبوك»، أنه قرر التنازل عن الاستمرار في الدفاع القانوني عن عمرو أديب في هذه المرحلة، قائلًا: «بعد 14 سنة من العمل المشترك، أتنازل اليوم عن الدفاع عن الإعلامي الكبير وأخي وصديقي عمرو أديب، مع احتفاظي الكامل له بالمحبة والتوقير والاحترام».

عمرو أديب مفيدة شيحة لميس الحديدي الإعلامي عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يبدأ 2026 بتسليم كراسي وسماعات لذوي الهمم وبطاطين للعمالة

شعار جامعة المنيا

جامعة المنيا تطلق شعارها الجديد احتفالًا باليوبيل الذهبي

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد