محمد إمام: عمري ما حطيت حد في دماغي.. والمنافسة بتخرج أحسن ما فينا

نفي الفنان محمد إمام ، توجيه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له بشأن الأعلى أجرا في الوطن العربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام : أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد، أنا عامل ليهم كلهم ونتكلم جد شويه، أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي ، وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا.

وتابع: إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ، ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبداً وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا.

وأضاف: يعني أنا أصلاً فيا اللي مكفيني وحقيقي بتمنى الخير للجميع .. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا ، وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم .. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجة في حياتي.

يذكر أن الفنان محمد إمام، أثار حالة من الجدل بمقطع فيديو شاركه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، تزامنا مع الجدل الدائر بشأن مسألة الأعلى أجرًا فى الوسط الفنى.

وجاء الفيديو من أحد أعمال محمد إمام الشهيرة و علق كاتبا : واضح إن الكينج حارق ناس كتير بس مش مهم».

وصرح الفنان أحمد العوضي، بأنه الأعلي أجرا ومشاهدة قائلا : أنا قلت الكلام وأنا قاعد في اللايف بكلم أخواتي وجمهوري، وبقول لهم إنني الأعلى أجرًا ومشاهدة والأكثر مبيعًا، ودا بفضل الله وبوجودكم في حياتي.. الناس قالت إن دا مغرور، لكن أنا لا أدعي ما ليس حقيقة“.

وأضاف الفنان أحمد العوضي، أن جوجل قالت إن مسلسل فهد البطل كان الأعلى بحثًا في رمضان 2025، وحق عرب الأكثر بحثًا في 2024، فما هو الغرور؟ أنا أشارك نجاحي مع جمهوري، وليس بقصد الإيذاء أو التفاخر على زملائي“.

وشدد الفنان أحمد العوضي، على احترامه لجميع الفنانين في الوسط الفتي، قائلا: “كوني رقم واحد اليوم لا يعني أنني أغيظ أحدًا، بل أفرح مع جمهوري بنجاحي، وأتمنى الأفضل للجميع“.