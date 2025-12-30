غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. دعوة زفاف تشعل السوشيال ميديا

في مشهد يعكس طبيعة عصر السوشيال ميديا وتقاطع الشهرة الرقمية مع عالم النجوم، تصدّر التيك توكر المثير للجدل «كروان مشاكل» محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل ساعات قليلة من حفل زفافه، بعد سلسلة من التصريحات والأحداث المتلاحقة التي وضعت اسمه في قلب الجدل، ما بين تفاعل غير متوقع من الفنان محمد إمام، وصلح مفاجئ مع أبناء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وصولًا إلى ادعاءات أثارت دهشة المتابعين بين التصديق والسخرية.

دعوة على «تيك توك» ورد مفاجئ من محمد إمام

البداية كانت بمقطع فيديو نشره «كروان مشاكل» عبر حسابه على تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه موجّهًا دعوة مباشرة للفنان محمد إمام لحضور حفل زفافه، قائلًا بلهجة عفوية: «حابب أعزم أخويا وحبيب قلبي محمد إمام على فرحي ويشرفني وجوده».

الدعوة التي بدت في ظاهرها مجرد محاولة لجذب الانتباه، تحولت سريعًا إلى حديث الساعة، بعد أن فاجأ الفنان محمد إمام الجميع بمشاركة الفيديو نفسه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا بجملة قصيرة وبسيطة: «طب قولي الفرح امتى وفين؟».

هذا الرد، الذي حمل روحًا فكاهية وتلقائية، أشعل منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون إشارة إلى قبول الدعوة أو على الأقل تقديرها، فيما رأى آخرون أنه مجرد تفاعل ذكي من إمام مع حدث يتصدر التريند.

فرحة عارمة وتساؤلات بلا إجابات

عقب رد محمد إمام، ظهر «كروان مشاكل» في فيديو جديد، بدت عليه علامات السعادة المفرطة، مؤكدًا تلقيه ردًا مباشرًا من الفنان الشهير، وقال: «أنا حرفيًا مبسوط جدًا، أقسم بالله إن الفنان الكبير محمد إمام رد عليا وقالّي المكان فين عشان ييجي».

ورغم حالة الحماس التي سيطرت على كروان، إلا أن تصريحاتِه فتحت باب التساؤلات حول ما إذا كان محمد إمام سيحضر بالفعل حفل الزفاف، أم أن الأمر لا يتجاوز تفاعلًا عابرًا على السوشيال ميديا، خاصة في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي لاحق من الفنان.

صلح مفاجئ مع أبناء شعبان عبدالرحيم

بالتوازي مع الجدل حول دعوة محمد إمام، أعلن «كروان مشاكل» انتهاء خلافاته مع أبناء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في خطوة فاجأت الكثيرين، خاصة بعد التصريحات النارية التي سبقت ذلك بأسابيع.

الصلح جاء عبر مقطع فيديو نشره عدوية شعبان عبدالرحيم، ظهر فيه «كروان» وهو يقدّم اعتذارًا علنيًا، مؤكدًا أن الخلافات السابقة أصبحت من الماضي. وقال في الفيديو: «دول عيلتي ومفيش أي خلاف ما بينا وحقكم عليا ومستنيكم كلكم في فرحي».

كما حرص كروان على إظهار احترامه للفنان الراحل، قائلًا: «عمي شعبان على راسي الله يرحمه»، موضحًا أن حضوره جاء للاعتذار إلى عدوية باعتباره الأخ الأكبر، ومن أجل خاطر أبنائه.

خلفية الخلاف.. غضب عائلي واتهامات علنية

يعود أصل الأزمة إلى إعلان خطوبة «كروان مشاكل» من ابنة شقيق الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وهو ما أثار غضب عدوية شعبان عبدالرحيم في وقت سابق، حيث عبّر عن رفضه القاطع للزواج، واصفًا الأمر بأنه «مهزلة» لا تليق بتاريخ والده.

وكتب عدوية حينها عبر حسابه على «فيسبوك»: «فينك يا أبويا لو أنت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي.. تدمروا حياتي وشكلنا وشغلنا وتاريخ شعبان عبدالرحيم ليه؟»، وهي الكلمات التي كشفت حجم الصدمة والانقسام داخل العائلة.

تصريحات مثيرة وادعاءات غير معتادة

لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ واصل «كروان مشاكل» إطلاق تصريحات لافتة قبيل الزفاف، من بينها ادعاؤه أن نجم الكرة المصرية محمد صلاح سيحضر الحفل خصيصًا من فرنسا، وأن 22 قناة فضائية ستقوم بنقل الفرح على الهواء مباشرة، وهي تصريحات قوبلت بموجة واسعة من السخرية والتشكيك.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة كان حديثه عن «رؤيا من عالم آخر»، زعم فيها أن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم ظهر له في المنام ليبارك هذه الزيجة، بل وأشاد به قائلًا: «أنا موافق يا كروان لأن فيك شبه من رشدي أباظة وشخصيتك جامدة».

ولم تتوقف القصة عند البركة، إذ ادعى كروان أن الراحل اعتدى على نجله «عصام» في المنام لأنه انتقد الزواج، وهو ما زاد من حدة الجدل حول تصريحاته وحدود ما يمكن تداوله عبر السوشيال ميديا.

من هو «كروان مشاكل»؟

«كروان مشاكل» هو الاسم الشهير لأحمد علي محمد السيد، أو محمد فتحي بحسب روايات أخرى، من مواليد عام 1995 بالإسكندرية. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل سابقًا سائق «توك توك»، قبل أن يشتهر عبر «تيك توك» بفيديوهات ساخرة وتصريحات مثيرة للجدل وطريقة نطقه المميزة.

واجه خلال مسيرته الرقمية عدة أزمات قانونية، أبرزها قضايا سب وقذف ونشر محتوى خادش للحياء، وصدر بحقه أكثر من حكم بالحبس والغرامة، كما أثار جدلًا واسعًا بظهوره في مسلسل «بطن الحوت» دون عضوية نقابية.

لم تتوقف أزمات حفل زفاف التيك توكر «كروان مشاكل» عند حدود الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توجهت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحفل عقب تداول أنباء عن نشوب مشاجرة ووقوع تعديات بين بعض المعازيم وأفراد الأمن الخاص «البودي جاردات».

وبحسب مصادر مطلعة، جاء التدخل الأمني بشكل فوري لاحتواء الموقف، بعد حالة من التزاحم الشديد داخل القاعة، وما تردد عن وقوع وقائع اعتداءات وتحـرش أثناء الزفاف، الأمر الذي استدعى فض الحفل حفاظًا على سلامة الحضور.

من جانبه، نفى صاحب قاعة الأفراح وقوع أي مشاجرات بالمعنى المتداول، مؤكدًا أن ما حدث اقتصر على تدافع عنيف نتيجة الأعداد الكبيرة التي حضرت الحفل، موضحًا أن الوضع خرج عن السيطرة لفترة قصيرة قبل تدخل الجهات المختصة وتنظيم المكان.

اعتراض عائلي سابق ورفض علني للزواج

وكان المطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه الشديد من إعلان خطوبة ابنة شقيقه على «كروان مشاكل»، في تصريحات غاضبة أثارت تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

وقال عدوية بلهجة غاضبة: «حسبي الله ونعم الوكيل، أخويا سيد خطب بنته لكروان مشاكل، إحنا لينا اسمنا وتاريخنا»، مضيفًا: «لما كلمته واعترضت على الجوازة قالي ملكش دعوة، محدش يكلمني يباركلي.. عزوني».

هذه التصريحات عكست حجم الخلاف العائلي الذي سبق حفل الزفاف، قبل أن تتغير الأجواء لاحقًا بإعلان الصلح، ليبقى فرح «كروان مشاكل» محاطًا بالأحداث المتقلبة، ما بين تدخل أمني، واعتراضات عائلية، وجدَل لا يخفت صداه على مواقع التواصل.

في ليلة ينتظرها متابعو «تيك توك» بفضول، يُقام اليوم حفل زفاف «كروان مشاكل» على حفيدة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وسط أجواء مشحونة بالجدل والتناقضات، بين صلح عائلي هش، وتصريحات مثيرة، وتفاعل نجوم الفن.

