ربنا يهدي الجميع.. ريهام سعيد تعلق على أزمة المنشورات المفبركة

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "الواحد بعد كدة لما يسمع تصريح مستفز للغاية يسكت ويوكل أمره لله ويدعي أن ربنا يهدي الجميع عشان مايهزأش نفسه مع اللي يسوي واللي مايسواش".

في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.

وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.

كانت سعيد قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.