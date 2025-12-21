ريهام سعيد تكشف حقيقة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي

علقت الإعلامية ريهام سعيد على صحة ما تم تداوله من منشورات منسوبة لها على السوشيال ميديا تهاجم فيها الفنان أحمد العوضي، بعد تصريحاته عنها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم أكتب أي شيء، ولم أحذف أي منشور، ولم يرَ أي شخص منشورًا مني... نحن أصدقاء، فما هذا الالتفاف؟ ولم أهاجم أحدًا تافهًا، وكل من يكتب حرفًا عن لساني دون توثيق، سيتم رفع قضية ضده.. كفى فبركة للبوستات، فأنا عندما أرد على أحد، يكون له قيمة».

في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.

وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.

كانت سعيد قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.