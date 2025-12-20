تلاتة على واحد حرام.. تفاصيل هجوم نسائي شديد على أحمد العوضي

أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل خلال الساعات الماضية بمنشور أثار غضب الجمهور والمذيعات بسبب استفزازه لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

زواج أحمد العوضي

وقال احمد العوضي فى لقاء تلفزيوني له: قريبا سأعلن عن حفل الزفاف وكافة التفاصيل موضحا انه يقوم ببعض الاجراءات خلال الفترة المقبلة.

واوضح أحمد العوضي: أنا هتجوز واللي يضايق يضايق دا شرع ربنا، واللي مضايق من زواجي اضايق يا حبيبي براحتك.. هفضل سنجل يعني عشان أنت مضايق أني هتجوز؟

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك :" أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع اخواتي اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

لمشاهدة فيديو أحمد العوضي من هنا

وأوضح قائلاً: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام»، وأضاف مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضو، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى، عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل حق عرب لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».

هجوم رضوى الشربيني

وهاجمت الإعلامية رضوي الشربيني الفنان أحمد العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز رغم انها سبب كبير فى نجاحه على حد تعبيرها.

وكتبت رضوي الشربينى منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلة: “كل واحد وتربيته بشوف إن الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك، ويتكلم عن فضل ومعروف الناس اللي خلّته يوصل لكده… ده إذا كان أصلًا الأعلى، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى. عامةً، كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته هتبقى خير، واللي بيزرع شر أكيد نهايته هتبقى زيّها”.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالهجوم على تصريحات الفنان أحمد العوضي.

وكتبت رضوى الشربيني: "لما تبقى ٤٠ سنة وأنا ٤٤ وتقول عليه ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا".

مفيدة شيحة تنفعل على العوضي

وعلقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها الفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة على السوشيال ميديا، قائلة :"أحمد العوضي يتعرض لحرب بعد تصريحات أثارت الجدل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وخلال تقديمها حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، انفعلت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"ليه يا أحمد طلعت قلت الكلام ده دلوقتي وهل دي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهل أنت عايز تقول رسالة معينة وكلام من تحت الترابيزة وفكرة ارسال الرسائل من تحت الترابيزة".

وتابعت مفيدة شيحة في رسالتها للفنان أحمد العوضي :"ليه هما الاتنين بيعملوا كده وكل واحد يطلع يقول إنه الأعلى أجرا، والاكثر مشاهدة وده حقك وتقوله في أي مكان تاني غير السوشيال ميديا، وإحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"انت حققت نجاح كبير يا أحمد وفكرة الأقوى والأفضل سيبها للجمهور والجمهور هو من يعطي هذا الأمر، والمطلوب أن تعطي للمشاهد حقه في قول من الأفضل".

هتجوز ومش هقول لحد

كما حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي".

وقالت ياسمين عبد العزيز في تلميح كلامي: ندمت على حاجات كتيرة، ومش عيب لما الواحد يقول إنه ندم على حاجة، ده مش ضعف ده قوة، وندمت على إني مكنتش بقول لا وكنت جدعة أوي، مش أي حد لازم تبقي جدعة معاه.

وتحدثت ياسمين على تفكيرها في الزواج، وخطتها المستقبلية حالة حدوث زواج جديد، وتحدثت عن الشائعات التي تنتشر عبر السوشيال ميديا، والتي قد تتسبب في خراب البيوت، موجه رسالة لكل شخص يكتب شئ غير صحيح قائلة :" اتقي الله".

وقال ياسمين عبد العزيز، إن الزواج في الوسط الفني ليس هو المشكلة الوحيدة كما يعتقد البعض، لكن هناك مشكلات أسرية في المجتمع بشكل عام، موضحة أن هناك نسب طلاق مرتفعة في مصر وجميع الدول العربية.

وأضافت ياسمين عبد العزيز: أي حاجة بتظهر للناس مفيهاش بركة، ولو هتجوز في يوم من الأيام مش هظهر الكلام ده، أنا عايزة أعيش حياة مستقرة بعيدة عن الأضواء.

وتابعت: مش هتجوز في السر، بس مش هنشر الصور، لأن أي حد بينزل صورة بعديها بتحصل كوارث، في ناس كتير على السوشيال بيخربوا بيوت بس.