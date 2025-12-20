قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سارة عبد الله

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالهجوم على تصريحات الفنان أحمد العوضي.

وكتبت رضوى الشربيني: "لما تبقى ٤٠ سنة وأنا ٤٤ وتقول عليه ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا".

وهاجمت الإعلامية رضوي الشربيني الفنان أحمد العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز رغم انها سبب كبير فى نجاحه على حد تعبيرها.

وكتبت رضوي الشربينى منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلة: “كل واحد وتربيته بشوف إن الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك، ويتكلم عن فضل ومعروف الناس اللي خلّته يوصل لكده… ده إذا كان أصلًا الأعلى، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى. عامةً، كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته هتبقى خير، واللي بيزرع شر أكيد نهايته هتبقى زيّها”.

تصريحات أحمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة شكر  لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا في جوجل في رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي.

وتابع أحمد العوضي: انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد في كل حاجة المشاهدات والإعلانات.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

