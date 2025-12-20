تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالهجوم على تصريحات الفنان أحمد العوضي.

وكتبت رضوى الشربيني: "لما تبقى ٤٠ سنة وأنا ٤٤ وتقول عليه ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا".

رضوى الشربيني على فيسبوك

وهاجمت الإعلامية رضوي الشربيني الفنان أحمد العوضي بسبب تعمده تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز رغم انها سبب كبير فى نجاحه على حد تعبيرها.

وكتبت رضوي الشربينى منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلة: “كل واحد وتربيته بشوف إن الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك، ويتكلم عن فضل ومعروف الناس اللي خلّته يوصل لكده… ده إذا كان أصلًا الأعلى، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى. عامةً، كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته هتبقى خير، واللي بيزرع شر أكيد نهايته هتبقى زيّها”.

تصريحات أحمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة شكر لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا في جوجل في رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي.

وتابع أحمد العوضي: انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد في كل حاجة المشاهدات والإعلانات.