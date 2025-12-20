رجل يهدد المارة وأصحاب المحلات بسكين في فرنسا

شهدت مدينة أجاكسيو جنوب جزيرة كورسيكا، جنوب شرقي فرنسا، اليوم السبت، حادثه مروعة حيث هدد رجل مسلح بسكين المارة وأصحاب المحلات في شارع نابليون.



الشرطة تسيطر على الوضع

و أعلنت الشرطة، أن الحادث وقع حوالي الساعة 12.30 ظهراً بالتوقيت المحلي، بحسب تقارير وسائل إعلام عربية.





كما أوضحت أن عناصرها حاولوا في البداية السيطرة على المسلح باستخدام مسدس صعق كهربائي، و لكن محاولتهم باءت بالفشل، و من ثم أطلق ضابط شرطة النار عليه، ما أدى لوفاته متأثراً بجراحه، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.







و من جهتها، أعلنت النيابة العامة مقتل الرجل البالغ 26 سنة على يد الشرطة، فيما لم يُصب أي شخص آخر بأذى.



