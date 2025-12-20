وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت 20 ديسمبر، محمد مباي، وزير خارجية جمهورية جزر القمر، حيث تناولا سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التي تجمع مصر وجزر القمر، وما يربط البلدين من أواصر أخوة وتعاون ممتد عبر العقود، مشددًا على التزام مصر بدعم جزر القمر في مختلف المجالات بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والتشييد والبناء.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر، مؤكداً الحرص على تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب عن استعداد مصر لدعم الجهود القمرية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات المصرية وبرامج بناء القدرات والتدريب، عبر الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب المنح التعليمية المقدمة من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

وعلى الصعيد الاقليمي، بحث الوزيران آليات تعزيز التنسيق المشترك في الإطار الثنائي والمحافل الإقليمية والدولية، لا سيما في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم القضايا لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.