عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة.. مصر تؤكد ضرورة البدء فى إعادة إعمار غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمود محسن

أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وثمن الرئيس السيسي، إنعقاد المؤتمر الوزارى الثاني لمنتدي الشراكة روسيا_ إفريقيا الذي تستضيفه مصر.

وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أن مصر تؤكد أن إصلاح النظام الدولي قائم على العدالة والتوازن في النظام الدولي، مشيرا إلى أن الثقل المصري حاضر في صياغة القرارات الكبرى.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر صحفي، أن مصر تواجه ندرة في مصادر المياه؛ مؤكدا أن مصر تعتمد على نهر النيل باعتباره شريان الحياة.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون في مجال الأنهار العابرة للحدود بما لا يحقق الضرر بدولة المصب.

وزير الخارجية: مصر ترى فى التعاون الروسي الإفريقي ألية هامة لدعم الأهداف المشتركة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال إنطلاق فعاليات المؤتمر الوزراى الثاني لمنتدي الشراكة الروسية الإفريقية: “يأتي إنعقاد هذا اللقاء تتويجا للتطور المتواصل فى العلاقات الإفريقية الروسية”.

 وأضاف: “مصر تعرب عن إعتازاها بالشراكة الروسية الإفريقية.. كما تؤكد أن إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على الدعالة والتوازن”.

وتابع أن مصر ترى فى التعاون الروسي الإفريقي ألية هامة لدعم الأهداف المشتركة.

بدر عبد العاطي: مصر تؤكد ضرورة البدء العاجل فى إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال إنطلاق فعاليات المؤتمر الوزراى الثاني لمنتدي الشراكة الروسية الإفريقية، أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون فى إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.


وأضاف وزير الخارجية ، أن مصر تؤكد ضرورة البدء العاجل فى جهود إعادة الإعمار فى قطاع غزة، لافتا إلى أنها  تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون فى إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.

وتابع: “ندرك الأهمية البالغة لتسوية النزاعات سلميا ورفض التدخلات الخارجية”.

بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن روسيا الاتحادية تولى أهمية خاصة بالعلاقات المتبادلة مع الدول الإفريقية وتفعيل التعاون البناء فى جميع المجالات.

وقال سيرجي لافروف، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن المناقشات مع الدول الافريقية سوف تكون مثمرة ، متمنيا النجاح والتوفيق لمخرجات المؤتمر، مؤكدا أن الاقتراحات المتفق عليها سوف يتم الاشراف على تنفيذها وعلينا تلخيص ماتم من الاتفاقيات خلال العام الماضى ، مع تنفيذ آليات اقتراحات العام المقبل.

وتابع وزير الخارجية الروسي، أنه سيستمر الحوار السياسي المنفصل مع الدول الافريقية ، مؤكد أن التبادل التجارى مع أفريقيا ازداد بنسبة 16% وبلغ نحو 28 مليار دولار.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي سيرجي لافروف الرئيس السيسي مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

