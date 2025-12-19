وزير الخارجية الأمريكي: سنعلن عن إجراءات بشأن الإخوان الأسبوع المقبل

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الأسبوع المقبل سيشهد اتخاذ بعض الإجراءات بشأن تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إن أخطر تهديد يواجه الولايات المتحدة من نصف الكرة الغربي؛ هو من الجماعات الإجرامية الإرهابية العابرة للحدود، والتي تركز بشكل أساسي على تهريب المخدرات، هناك مكان واحد لا يتعاون، وهو النظام غير الشرعي في فنزويلا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه لا مانع من إبلاغ الكونجرس بهجوم محتمل على فنزويلا، موضحا- خلال مؤتمر صحفي-: "لا أمانع في إخبار الكونجرس الأمريكي، لكن الأمر ليس خطيرا، لست مضطراً لإخبارهم، لقد ثبت ذلك، لكنني لا أمانع على الإطلاق، آمل فقط ألا يسربوا الخبر".

وقبل أيام أصدر ترامب قرارا بعرقلة مرور جميع ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، وفي هذا الإطار، ذكر الإعلامي “تاكر كارلسون” نقلاً عن مشرع أمريكي أن ترامب قد يعلن عن بدء عملية عسكرية ضد فنزويلا.