وزير الخارجية الأمريكي: نريد وقف تدفق السلاح إلى السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن هدف الولايات المتحدة هو وقف الأعمال العدائية بالسودان وهدنة خلال العام الجديد.

هدنة في السودان

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه يتم منع دخول القوافل الإنسانية للسودان، ونعمل مع الدول لضمان توصل طرفي النزاع في السودان لهدنة.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تريد وقف تدفق السلاح إلى السودان.

تطور الأوضاع في السودان

وشهدت الأوضاع في السودان تدهورًا متسارعًا في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور، ولا سيما مدينة الفاشر، موضحًا أن إفادات الناجين تشير إلى أوضاع إنسانية بالغة السوء نتيجة الاستهداف المباشر للمدنيين وانهيار البنية التحتية بشكل شبه كامل.

وتفتقر مدينة الفاشر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث تعاني المستشفيات من غياب الكوادر الطبية، إلى جانب انعدام المواد الغذائية في عدد كبير من الأسواق، مع استمرار الاستهداف والعمليات التي وصفها السكان بعمليات تصفية عرقية، لافتًا إلى أن آلاف المدنيين ما زالوا محتجزين داخل الفاشر التي كانت تُعد آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور.