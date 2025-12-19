وزير الخارجية الأمريكي: مباحثات مع عدة دول لتشكيل قوة الاستقرار في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة سعي الولايات المتحدة لاقتناص الفرص لوقف الصراعات والحروب حول العالم.

قوة الاستقرار الدولية في غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول بشأن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفا : "أمامنا الكثير من العمل من أجل الحفاظ على اتفاق غزة".

وأشار روبيو إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا أمر معقد.

قوات إثيوبية في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد دبلوماسيان غربيان مطلعان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن وزير الخارجية الأمريكي طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق من هذا الأسبوع المساهمة بقوات في قوة الأمن الدولية الوليدة لغزة.

خطة ترامب للسلام في غزة

وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا لغزة إلى إنشاء قوة دولية للإشراف على فترة انتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب، والذي دمره أكثر من عامين من الحرب.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر أجريا سلسلة من المحادثات مع عدد من الدول، في محاولة لإقناعها بالمشاركة في قوة دولية من المقرّر نشرها في قطاع غزة.