قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: مباحثات مع عدة دول لتشكيل قوة الاستقرار في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة سعي الولايات المتحدة لاقتناص الفرص لوقف الصراعات والحروب حول العالم.

قوة الاستقرار الدولية في غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول بشأن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفا : "أمامنا الكثير من العمل من أجل الحفاظ على اتفاق غزة".

وأشار روبيو  إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا أمر معقد.

قوات إثيوبية في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد دبلوماسيان غربيان مطلعان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن وزير الخارجية الأمريكي طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق من هذا الأسبوع المساهمة بقوات في قوة الأمن الدولية الوليدة لغزة.

خطة ترامب للسلام في غزة

وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا لغزة إلى إنشاء قوة دولية للإشراف على فترة انتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب، والذي دمره أكثر من عامين من الحرب.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر أجريا سلسلة من المحادثات مع عدد من الدول، في محاولة لإقناعها بالمشاركة في قوة دولية من المقرّر نشرها في قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكي قوة الاستقرار الدولية قوات إثيوبية في غزة ماركو روبيو الصراع في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

استاد القاهرة

الكاف يحدد الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات القارية

جوارديولا

جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

ديشامب

بناء فريق جديد قبل مونديال 2034.. عرض تاريخي يقرب ديشامب من قيادة المنتخب السعودي

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد