شوبير يكشف موقف أحمد عبدالقادر من انتقاله للدوري العراقي

كشف الاعلامى أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن موقف اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادى الأهلى من انتقاله للدوري العراقي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن المفاوضات بين نادي الكارما وإدارة الأهلي بشأن ضم أحمد عبد القادر اقتربت من خط النهاية.

وأضاف شوبير ، أن المصدر الذي تواصل معه داخل النادي الخارجي أكد وجود تفاؤل كبير بإغلاق الصفقة اليوم، لكنه شدد على وجود نقطتين لا تزالان محل نقاش بين الجانبين، وهما:

رغبة الأهلي في زيادة المقابل المالي المطلوب للاستغناء عن اللاعب.

وختم شوبير: "مستقبل الصفقة بات مرهونًا بقرار اللاعب نفسه، والكرة في ملعب أحمد عبد القادر.. هل سيقتنع بالتجديد أم لا؟".

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، في وقت سابق ، عن تطورات جديدة في ملف مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي، أن نادي بيراميدز جدد مفاوضاته مع أحمد عبد القادر؛ من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، وذلك في ظل عدم توصل اللاعب حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة الأهلي بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى أن استمرار الخلاف حول بنود التجديد للاعب؛ يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بنهاية عقده، وهو ما يسعى بيراميدز إلى استغلاله؛ لتدعيم صفوفه خلال المرحلة القادمة، في انتظار حسم موقف اللاعب النهائي، سواء بالبقاء مع الأهلي، أو خوض تجربة جديدة.