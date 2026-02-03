الشباب والرياضة تطلق منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة بالوادي الجديد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلقت فعاليات اللقاء الختامي لأولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت ملاعب جامعة الوادي الجديد، اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، انطلاق منافسات عدد من الألعاب الرياضية، شملت كرة السرعة، خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، ولعبة الشطرنج (بنين وبنات)، وذلك وسط مشاركة واسعة من فرق المحافظات الحدودية، وفي أجواء تنافسية تعكس الاهتمام المتزايد بتنمية الرياضة بهذه المحافظات.

وتُنظم فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية من خلال وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي”، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، وبمشاركة محافظات “مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر”، إلى جانب محافظتي الشرقية والجيزة (الواحات البحرية).

ويأتي تنظيم الأولمبياد في إطار دعم الدولة لممارسة الأنشطة الرياضية بالمحافظات الحدودية، وتعزيز روح التنافس الشريف بين الشباب، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة وبناء الإنسان المصري.

الوادي الجديد وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولمبياد المحافظات

