لجنة الشباب والرياضة تتفقد ملاعب أولمبياد المحافظات الحدودية بجامعة الوادي الجديد

أجرت لجنة وزارة الشباب والرياضة المسؤولة عن أولمبياد المحافظات الحدودية، اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، تفقدا للملاعب التي تُقام عليها مباريات الأولمبياد داخل جامعة الوادي الجديد – كلية علوم .

متابعة الجاهزية الفنية والتنظيمية للملاعب

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن الجولة هدفت إلى متابعة الجاهزية الفنية والتنظيمية للملاعب، والتأكد من ملاءمتها لإقامة المباريات وفق المعايير المعتمدة، وذلك استعدادًا لانطلاق فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 فبراير وحتى 6 فبراير 2026.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إحكام الاستعدادات النهائية، وضمان خروج فعاليات الأولمبياد بالشكل اللائق الذي يليق بأهمية الحدث ومكانة محافظة الوادي الجديد كإحدى المحافظات المستضيفة للفعاليات القومية الكبرى.