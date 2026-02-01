المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران

قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى يوم السبت إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، حتى مع تحذير قائد الجيش الإيراني واشنطن من شن ضربات عسكرية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين تحدثا، رغم خطر وقوع هجوم.

وذكر ترامب: "نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول، حيث أرى إيران تتحدث بجدية مع الولايات المتحدة".

نشرت واشنطن سفنًا حربية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن قبالة سواحل إيران، بعد أن هدد ترامب بالتدخل في أعقاب حملة طهران الدموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "على عكس الضجة الإعلامية المصطنعة، فإن الترتيبات الهيكلية للمفاوضات تسير على قدم وساق"، وكان يتحدث بعد يوم من إعلان الكرملين أنه أجرى محادثات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أثار وصول الأسطول الأمريكي مخاوف من مواجهة مباشرة مع إيران، التي حذرت من أنها سترد بضربات صاروخية على القواعد والسفن الأمريكية وحلفائها، ولا سيما إسرائيل، في حالة وقوع هجوم.

وقال ترامب إنه يعتقد أن إيران ستتوصل إلى اتفاق بشأن برامجها النووية والصاروخية بدلاً من مواجهة عمل عسكري أمريكي.

وأعلنت طهران أنها مستعدة لإجراء محادثات نووية إذا لم تكن صواريخها وقدراتها الدفاعية مدرجة على جدول الأعمال.