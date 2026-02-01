قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يُهدّد إيران بالسفن الكبيرة.. وتفاهم حول نفط فنزويلا وتحذير للصين
مُعلّق رياضي يُحذّر: مواجهة المصري ستكون الأصعب للزمالك.. ونصيحة خاصة لمعتمد جمال
«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية
أحمد عادل: إمام عاشور الخاسر الوحيد في أزمته مع الأهلي.. وحمزة عبدالكريم «هالاند الصغير»
المهرجانات نجحت ونفسي أمثل.. حمو بيكا: يكشف أسرار الشهرة ومسيرته من الجزارة إلى الفن
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
معايير محددة من الرقابة المالية.. كيف يتم تقييم أسعار العقارات في مصر؟
نشأت الديهي: استنفار أمريكي واسع و3 سيناريوهات لضربة عسكرية مُحتملة ضد إيران
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران

ترامب
ترامب
محمد على

قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى يوم السبت إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، حتى مع تحذير قائد الجيش الإيراني واشنطن من شن ضربات عسكرية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين تحدثا، رغم خطر وقوع هجوم.

وذكر ترامب: "نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول، حيث أرى إيران تتحدث بجدية مع الولايات المتحدة".

نشرت واشنطن سفنًا حربية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن قبالة سواحل إيران، بعد أن هدد ترامب بالتدخل في أعقاب حملة طهران الدموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "على عكس الضجة الإعلامية المصطنعة، فإن الترتيبات الهيكلية للمفاوضات تسير على قدم وساق"، وكان يتحدث بعد يوم من إعلان الكرملين أنه أجرى محادثات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أثار وصول الأسطول الأمريكي مخاوف من مواجهة مباشرة مع إيران، التي حذرت من أنها سترد بضربات صاروخية على القواعد والسفن الأمريكية وحلفائها، ولا سيما إسرائيل، في حالة وقوع هجوم.

وقال ترامب إنه يعتقد أن إيران ستتوصل إلى اتفاق بشأن برامجها النووية والصاروخية بدلاً من مواجهة عمل عسكري أمريكي.

وأعلنت طهران أنها مستعدة لإجراء محادثات نووية إذا لم تكن صواريخها وقدراتها الدفاعية مدرجة على جدول الأعمال.

مسؤول ترامب الجيش إيران والولايات المتحدة المفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

محافظ الاسكندرية يعتمد نتيجة الاعدادية

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للإعدادية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يضغط على بتروجيت لضم توفيق محمد .. وشكري يعطل انتقاله للأهلي

الغندور

الإعلان خلال ساعات .. خالد الغندور يكشف عن صفقة جديدة لـ بيراميدز

برشلونة

الدوري الإسباني .. برشلونة يتفوق على إلتشي 2-1 في الشوط الأول

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد