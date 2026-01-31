قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، خاصة عقب إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

وبدأت وزارة المالية الاستعدادات اللازمة لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري فبراير ومارس 2026، تنفيذا لقرار أحمد كجوك وزير المالية، الذي تضمن تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، في إطار التخفيف عن المواطنين ومراعاة الأعباء المعيشية خلال هذه الفترة.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

وقال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزارة حددت 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهري فبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة.

صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

وأوضح أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يبدأ اعتبارا من 22 فبراير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 اعتبارا من 18 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، مؤكدا إتاحة المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وشدد رئيس قطاع الحسابات على ضرورة عدم تزاحم العاملين على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026

بدء صرف المرتبات يوم 22 فبراير 2026.
صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير 2026.

مواعيد صرف مرتبات مارس 2026
بدء صرف المرتبات يوم 18 مارس 2026.
صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس 2026.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي طبقا للمواعيد المعلنة، مع استمرار إتاحة المستحقات دون قيود زمنية بدءا من يوم الصرف الرسمي لكل جهة.

وبشأن حقيقة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل شهر رمضان، أوضحت وزارة المالية أن قرار تبكير موعد الصرف صدر رسميا، حيث تقرر بدء الصرف يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدلا من يوم 24، وذلك في إطار دعم المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

مواعيد صرف مرتبات صرف مرتبات مواعيد صرف المرتبات مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

إخطار مهم من هيئة الأنفاق بشأن تجارب أنظمة الحماية بورشة إمبابة

انتخابات المحامين

غلق لجان التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

بنوك

أفضل حساب جاري للاستثمار بالبنوك

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد