بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

يبحث عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، خاصة عقب إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

وبدأت وزارة المالية الاستعدادات اللازمة لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري فبراير ومارس 2026، تنفيذا لقرار أحمد كجوك وزير المالية، الذي تضمن تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، في إطار التخفيف عن المواطنين ومراعاة الأعباء المعيشية خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزارة حددت 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهري فبراير ومارس 2026، إلى جانب تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة.

وأوضح أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يبدأ اعتبارا من 22 فبراير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 اعتبارا من 18 مارس، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، مؤكدا إتاحة المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وشدد رئيس قطاع الحسابات على ضرورة عدم تزاحم العاملين على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026

بدء صرف المرتبات يوم 22 فبراير 2026.

صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير 2026.

مواعيد صرف مرتبات مارس 2026

بدء صرف المرتبات يوم 18 مارس 2026.

صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس 2026.

وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي طبقا للمواعيد المعلنة، مع استمرار إتاحة المستحقات دون قيود زمنية بدءا من يوم الصرف الرسمي لكل جهة.

وبشأن حقيقة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل شهر رمضان، أوضحت وزارة المالية أن قرار تبكير موعد الصرف صدر رسميا، حيث تقرر بدء الصرف يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدلا من يوم 24، وذلك في إطار دعم المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.