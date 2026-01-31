بسبب نهائي أمم أفريقيا.. أول رد من الاتحاد السنغالي على عقوبات الـ كاف

علق الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم السبت، على عقوبات الاتحاد الإفريقي “كاف” ضده، بشأن أحداث مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام المغرب.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان: “يُعلم الاتحاد السنغالي الجمهور الوطني والدولي أنه قد أخذ علماً رسمياً بالقرار رقم DC23315 الصادر في 28 يناير 2026 من قبل اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

وتابع: “بعد تحليل القرار المذكور آنفاً، أخطرنا الهيئة القارية نيتنا عدم استئناف العقوبات الرياضية والمالية المفروضة علينا، وينطبق هذا التنازل عن الاستئناف على الإجراءات التأديبية الفردية المتعلقة بما يلي: المدرب بابي بونا ثياو، ولاعبا المنتخب إسماعيلا سار وإليمان شيخ باروي ندياي”.

وأضاف: “عملاً بأحكام المادة 91.4 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه يتحمل المسئولية المالية الكاملة عن الغرامات المفروضة على اتحاده وطاقمه الفني ولاعبيه”.

وواصل: “وفاءً لمبادئها، تؤكد مؤسسة FSF مجدداً عزمها على الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة داخل الهيئات الإدارية لكرة القدم”.

واختتم: “مع ذلك، فإنها تعتزم القيام بأنشطتها بما يتوافق تماماً مع التزاماتها القانونية، وبالتالي العمل على تعزيز لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ونزاهة اللعبة، وتأثير كرة القدم الأفريقية”.