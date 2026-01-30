كاف يعلن الترتيبات الإعلامية لمواجهة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق بيراميدز في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة المؤتمرات في ستاد الدفاع الجوي، يعقبه مباشرة المؤتمر الصحفي لفريق نهضة بركان في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بالمكان ذاته.

وعلى صعيد الاستعدادات الفنية، يخوض فريق بيراميدز مرانه في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على الملعب الفرعي رقم 2 باستاد الدفاع الجوي، بينما يؤدي فريق نهضة بركان تدريبه في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب استاد الدفاع الجوي الرئيسي.

تأتي هذه الترتيبات في إطار استعداد الفريقين للمواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير ضمن مشوار البطولة القارية.