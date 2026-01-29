قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا

السنغال
السنغال
إسلام مقلد

كشف موقع Medias24 المغربي أن مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم استقروا على تقديم استئناف رسمي ضد العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بحق المنتخب المغربي، على خلفية أحداث المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثقة مغربية في الموقف القانوني

وأوضح الموقع أن الجانب المغربي كان واثقًا من موقفه منذ البداية، حيث اعتبر أن لوائح كاف كانت تتيح إمكانية اعتبار السنغال خاسرة للمباراة، بعد مغادرة لاعبيها أرضية الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح إبراهيم دياز، قبل عودتهم لاستكمال اللقاء.

غضب في الشارع الرياضي المغربي

وتسود حالة من الغضب داخل الأوساط الرياضية والإعلامية المغربية تجاه قرارات كاف، والتي وُصفت بأنها مشددة وغير مسبوقة بحق أصحاب الأرض ومنظمي البطولة، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للاتحاد الإفريقي.

اتهامات بازدواجية المعايير

من جانبه، أكد موقع لو سبورت 360 المغربي أن قرارات كاف أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى وجود تساهل واضح مع المنتخب السنغالي، مقابل تشدد غير مبرر ضد المغرب، وهو ما فتح باب النقاش حول غياب التوازن في تقييم الوقائع وتوقيع العقوبات.

جدل مستمر داخل القارة

وأضاف الموقع أن ما صدر عن كاف أعاد إلى الواجهة الجدل المعتاد بشأن عدالة القرارات التحكيمية والانضباطية في البطولات الإفريقية، خاصة في المباريات الكبرى والحاسمة، وسط مطالب بمراجعة آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد القاري.

قرارات الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قراراته التأديبية النهائية بشأن الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، في مواجهة اتسمت بالتوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، وانعكست تبعاتها على قرارات صارمة ضد الطرفين.

وجاءت عقوبات «كاف» قوية وغير مسبوقة، خاصة على الجانب السنغالي، في رسالة واضحة بفرض الانضباط والحزم داخل المنافسات القارية، والحفاظ على صورة البطولات الإفريقية على الساحة الدولية.

عقوبات قاسية على السنغال.. غرامة تاريخية وإيقافات مؤثرة

فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي، تصدرتها معاقبة باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، بالإيقاف لمدة خمس مباريات في المسابقات التابعة لـ«كاف»، إلى جانب توقيع غرامة مالية شخصية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوكه خلال النهائي.

كما شملت العقوبات إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، لمدة مباراتين لكل منهما، ما يمثل ضربة قوية للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

ولم تتوقف العقوبات عند الجهاز الفني واللاعبين، حيث قرر «كاف» تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 615 ألف دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية بتاريخ الكرة الإفريقية، ما يعكس حجم المخالفات التي رصدتها اللجنة التأديبية خلال المباراة النهائية.

المغرب تحت طائلة العقوبات.. إيقافات وغرامة مالية

من جانبه، لم ينجُ المنتخب المغربي من العقوبات، حيث قرر الاتحاد الإفريقي إيقاف النجم أشرف حكيمي مباراة واحدة، لكن مع إيقاف التنفيذ، في إشارة إلى مراعاة بعض الملابسات مع توجيه تحذير واضح بتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

كما تقرر إيقاف إسماعيل الصيباري لمدة ثلاث مباريات، ليغيب عن عدد من المواجهات المقبلة في المسابقات القارية.

وقرر «كاف» أيضًا تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 315 ألف دولار، على خلفية الأحداث المرتبطة بالمباراة النهائية.

