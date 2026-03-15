مرعبة في صدقها.. دينا أبو السعود تشيد بأداء ريهام عبدالغفور في حكاية نرجس

أشادت الإعلامية دينا أبو السعود بـ أداء الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل حكاية نرجس المذاع حالياً خلال السباق الرمضاني.

وكتبت دينا أبو السعود عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “المشكله مش الجريمة...المشكله إنك خليتينا نتعاطف معاكي”.

وتابعت: “خليتينا نقلق عليكي في عز ما تخطفي طفل، خلتينا نقف بين التعاطف مع ألمك و انتظار العقوبه اللي تستحقيها ايه القدرة المرعبة دي في التحكم بمشاعر المشاهد”.

واختتمت: “ريهام عبد الغفور مرعبه في صدقها”.

حكاية نرجس

حكاية نرجس مسلسل دراما اجتماعي يدور حول نرجس امرأة ثلاثينية تعاني من ضغوط اجتماعية بعد طلاقها ووصمها بالعقم، لتنغمس في أكاذيب وجرائم لتكوين أسرة وهمية تقودها لمصير قاسٍ.

المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمى.

وقام بمعالجة وسيناريو والحوار عمار صبري، فكرة وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.