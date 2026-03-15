قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
خبير اقتصادي: التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس
رسمياً وخلال ساعات.. صرف مرتبات شهر مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر نبيل يقود شبكة لتجارة الأطفال مع ريهام عبد الغفور في "حكاية نرجس"

الفنان تامر نبيل
الفنان تامر نبيل

في تصاعد درامي حاد يشكّل سعد (تامر نبيل) ، شبكة للتجارة بالأطفال مع نرجس (ريهام عبد الغفور)، بعد أن ضغط عليها بتهديد فضح سرّها، ولكن يبدو أن هذا الطريق هو ما سيقودهم إلى مواجهة القانون، وذلك في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل حكاية نرجس الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة WATCH It.

وفور عِلم سعد بسر نرجس وخطفها لطفليها، لمعت في عقله فكرة شيطانية بامتياز، وهو أن تخطف نرجس طفلًا آخرًا ليبيعه بدوره إلى "سمسار" يقوم بإيصال الطفل إلى أسرة ثرية مقابل مبلغ مادي كبير.

ولهذا يبدأ سعد بتهديدها بفضح حقيقة نسب طفليها إلى عائلتها بالكامل، وهو ما يدفع نرجس للموافقة.

لكن طمع سعد لا يتوقف، فبعد أن نجحا في مخططهما ازدادت تلك الأفكار الشيطانية داخل عقله قوة، ووصل لحد التفكير في بداية تشكيل شبكة للاتجار بالأطفال مع ذاك السمسار.

ولإقناع نرجس يقوم بتأليف قصة حول تهديد الرجل بفضحهما إذا لما يستمرا بالعمل معه، وبعد تردد توافق نرجس ويبدآ في تنفيذ عملية خطف تلو الأخرى لمدة لا تقل عن سنتين.

لكن مع آخر عملية، ينكشف أمر نرجس، وبينما كان سعد يحمل الطفل في طريقه لتسليمه، لمح رجال الأمن يداهمون منزله، فسارع بالاختباء بعيدًا، يراقبهم حتى وهم يقتادون زوجته مكبّلة، يا ترى هل سيصلون إليه؟.

حكاية نرجس مسلسل دراما اجتماعي يدور حول نرجس امرأة ثلاثينية تعاني من ضغوط اجتماعية بعد طلاقها ووصمها بالعقم، لتنغمس في أكاذيب وجرائم لتكوين أسرة وهمية تقودها لمصير قاسٍ.

المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمى.

وقام بمعالجة وسيناريو والحوار عمار صبري، فكرة وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.

تامر نبيل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد