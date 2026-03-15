تامر نبيل يقود شبكة لتجارة الأطفال مع ريهام عبد الغفور في "حكاية نرجس"

في تصاعد درامي حاد يشكّل سعد (تامر نبيل) ، شبكة للتجارة بالأطفال مع نرجس (ريهام عبد الغفور)، بعد أن ضغط عليها بتهديد فضح سرّها، ولكن يبدو أن هذا الطريق هو ما سيقودهم إلى مواجهة القانون، وذلك في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل حكاية نرجس الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة WATCH It.

وفور عِلم سعد بسر نرجس وخطفها لطفليها، لمعت في عقله فكرة شيطانية بامتياز، وهو أن تخطف نرجس طفلًا آخرًا ليبيعه بدوره إلى "سمسار" يقوم بإيصال الطفل إلى أسرة ثرية مقابل مبلغ مادي كبير.

ولهذا يبدأ سعد بتهديدها بفضح حقيقة نسب طفليها إلى عائلتها بالكامل، وهو ما يدفع نرجس للموافقة.

لكن طمع سعد لا يتوقف، فبعد أن نجحا في مخططهما ازدادت تلك الأفكار الشيطانية داخل عقله قوة، ووصل لحد التفكير في بداية تشكيل شبكة للاتجار بالأطفال مع ذاك السمسار.

ولإقناع نرجس يقوم بتأليف قصة حول تهديد الرجل بفضحهما إذا لما يستمرا بالعمل معه، وبعد تردد توافق نرجس ويبدآ في تنفيذ عملية خطف تلو الأخرى لمدة لا تقل عن سنتين.

لكن مع آخر عملية، ينكشف أمر نرجس، وبينما كان سعد يحمل الطفل في طريقه لتسليمه، لمح رجال الأمن يداهمون منزله، فسارع بالاختباء بعيدًا، يراقبهم حتى وهم يقتادون زوجته مكبّلة، يا ترى هل سيصلون إليه؟.

حكاية نرجس مسلسل دراما اجتماعي يدور حول نرجس امرأة ثلاثينية تعاني من ضغوط اجتماعية بعد طلاقها ووصمها بالعقم، لتنغمس في أكاذيب وجرائم لتكوين أسرة وهمية تقودها لمصير قاسٍ.

المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمى.

وقام بمعالجة وسيناريو والحوار عمار صبري، فكرة وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.