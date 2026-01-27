لوروا يفاجئ الجميع: المغرب أفضل منتخب في أمم أفريقيا 2025 رغم تتويج السنغال

اختار المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا المنتخب المغربي كأفضل فريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، على الرغم من تتويج منتخب السنغال باللقب بعد الفوز على البلد المضيف في المباراة النهائية.

رأي لوروا جاء ليعيد فتح النقاش حول الفارق بين الأداء الفني والتتويج بالبطولات.

تحليل شامل عبر «كانال أفريقيا»

وخلال ظهوره كمحلل فني على قناة “كانال أفريقيا” الفرنسية، أكد لوروا أن المنتخب المغربي قدم البطولة الأكثر توازنًا وثباتًا على المستوى الفني، ونجح في فرض شخصيته في أغلب مبارياته، مشيرًا إلى أن «أسود الأطلس» كانوا الفريق الأكثر إقناعًا من حيث التنظيم والانضباط والأداء الجماعي.

الإرهاق حسم النهائي

وأوضح المدرب الفرنسي أن الإرهاق لعب دورًا حاسمًا في نهائي البطولة، بعدما خاض المنتخب المغربي مباراة نصف نهائي مرهقة أمام نيجيريا، وهو ما انعكس بدنيًا على اللاعبين في النهائي، ومنح المنتخب السنغالي أفضلية نسبية استغلها لحسم اللقب.

كواليس مثيرة من نهائي البطولة

وللوروا دور لافت في أحد أكثر مشاهد النهائي إثارة، حين شهدت المباراة محاولة من لاعبي السنغال للانسحاب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

وكشف لوروا تفاصيل ما دار في تلك اللحظة، مؤكدًا أن ساديو ماني توجه إليه وسأله عن التصرف الأنسب.

قرار حاسم من ماني

وقال لوروا: "جاءني ساديو ماني وسألني ماذا أفعل لو كنت مكانه، فأجبته ببساطة أعد زملاءك إلى الملعب. وبالفعل استجاب النجم السنغالي، وعاد اللاعبون لاستكمال اللقاء، قبل أن يتصدى الحارس إدوارد ميندي لركلة الجزاء بطريقة بانينكا، ثم يسجل باب جاي هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول".

مسيرة أفريقية استثنائية

ويُعد كلود لوروا، البالغ من العمر 77 عامًا، أحد أكثر المدربين الأجانب ارتباطًا بكرة القدم الأفريقية، بعدما قاد منتخبات عدة منذ منتصف الثمانينيات، من بينها الكاميرون، السنغال، الكونغو الديمقراطية، غانا، الكونغو وتوجو، وحقق خلالها إنجازات تركت بصمة واضحة في تاريخ الكرة بالقارة السمراء.