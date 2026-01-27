قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ترقب لقرارات حازمة.. الكاف يحسم أزمة نهائي إفريقيا بين السنغال والمغرب اليوم

السنغال والمغرب
السنغال والمغرب
رباب الهواري

تتجه أنظار الوسط الكروي الإفريقي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، إلى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث من المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها النهائية بشأن الأحداث المثيرة للجدل التي صاحبت نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي السنغال والمغرب. 

وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق تأجيل جلسة التحقيق لمراجعة كافة الملابسات والأدلة المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لإصدار حكم حاسم يضع حدًا للجدل الدائر.


 تفاصيل الأزمة في المشهد الختامي

وشهد نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 حالة من الفوضى داخل أرض الملعب، بعدما اعترض لاعبو منتخب السنغال على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وعلى إثر ذلك، انسحب لاعبو السنغال من الملعب في مشهد غير معتاد، ما أدى إلى توقف اللقاء قرابة 18 دقيقة، قبل أن يعود الفريق السنغالي لاستكمال المباراة. وانتهت المواجهة بفوز السنغال بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.


 الأطراف المعنية والعقوبات المحتملة

ويواجه منتخب السنغال ومدربه احتمالية توقيع عقوبات انضباطية بسبب واقعة الانسحاب، في ظل اللوائح الصارمة التي تحكم مثل هذه التصرفات. في المقابل، تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى كل من الكاف والاتحاد الدولي (فيفا)، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات ما حدث داخل الملعب وخارجه.


 لجنة محايدة وأدلة حاسمة

حرصًا على النزاهة والحياد، قرر الكاف تنحية رئيس اللجنة التأديبية، عثمان كيتا، لكونه سنغالي الجنسية، وأسند رئاسة اللجنة مؤقتًا إلى نائبة الرئيس الكينية جين نجيري أونيانغو. ومن المنتظر أن تعتمد اللجنة في قراراتها على مراجعة شاملة لجميع التسجيلات المصورة، إلى جانب التسجيلات الصوتية التي توثق التواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو (VAR) خلال فترة التوقف.

ترقب لقرارات حازمة

وتشير التوقعات إلى أن تأتي قرارات لجنة الانضباط واضحة وحاسمة، في إطار سعي الكاف لتأكيد هيبة القوانين والانضباط، والحفاظ على صورة الكرة الإفريقية في البطولات القارية الكبرى


 

كأس الامم الافريقية السنغال المغرب اخبار الرياضة الكاف

