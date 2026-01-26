حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي

دعا المعلق الجزائري حفيظ دراجي إلى فتح تحقيق رسمي في التصريحات المثيرة التي أدلى بها عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بشأن ما وصفه بسيطرة المغرب على مفاصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعبر دراجي عن موقفه من خلال حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي أصبح أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، مشددًا على أن الحفاظ على نزاهة المؤسسة القارية يستوجب التحقيق في هذه الاتهامات التي طالت كواليس نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح المعلق الجزائري أن ما صدر عن رئيس الاتحاد السنغالي يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الكرة الإفريقية، ولا يمكن المرور عليها دون توضيح رسمي، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يتعارض مع تهنئة المنتخب السنغالي بالتتويج، طالما أن المباراة استكملت بشكل طبيعي وانتهت بفوزه باللقب.

واختتم دراجي حديثه بالتأكيد على أن فتح التحقيق سيحمي صورة الكرة الإفريقية، ويضمن الشفافية، دون المساس بحق المنتخب المتوج في الاحتفال بإنجازه القاري.