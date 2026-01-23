فيفا يضغط على الكاف لمعاقبة السنغال بعد التتويج بلقب كان 2025

فجرت وكالة رويترز مفاجأة من العيار الثقيل حول معاقبة منتخب السنغال بعد التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفادت وكالة رويترز أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بفرض عقوبة نموذجية وصارمة على السنغال.

ذكرت أن الفيفا يمارس ضغوطا قوية على الكاف من أجل معاقبة السنغال بعد التتويج بلقب كان 2025 وذلك للأحداث التي أعقبت نهاية لقاء المغرب فى المباراة النهائية.

شددت على أن هدف رئيس الفيفا من معاقبة السنغال تفادي أي جدل أو أحداث مشابهة خلال كأس العالم 2026.

أشارت إلي ان رئيس الفيفا يمارس ضغوطا مباشرة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لإصدار عقوبات صارمة على السنغال بعد أحداث نهائي كان 2025.