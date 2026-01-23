التاريخ لا ينسى.. فيفا وكاف يتجاهلان تهنئة السنغال بالفوز بأمم أفريقيا| تفاصيل

وجه المعلق الجزائري حفيظ دراجي تساؤلا إلي مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، حول تهنئة منتخب السنغال بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتوج منتخب السنغال بقيادة بابي ثياو بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

قال المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر منصة إكس: سابقة غريبة في تاريخ المسابقة .. أسبوع تقريبا مر على نهائي كأس أمم أفريقيا دون أي تهنئة رسمية من موقع الكاف ولا من موقع الفيفا كما تعودنا.

وأضاف: لكن الأهم أن العالم كله هنأ السنغال والتاريخ لا ينسى.