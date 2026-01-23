مشجعو السنغال أمام القضاء المغربي في أحداث نهائي أمم إفريقيا

كشفت تقارير إعلامية عن بدء القضاء المغربي في محاكمة 18 مشجعًا سنغاليًا على خلفية أحداث الشغب في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالرباط.

وتوج منتخب السنغال بقياد بابي ثياو بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعدما تغلب على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد في نهائي الكان.

وشهدت نهاية المباراة النهائية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 أحداث شغب جرت من جانب مشجعي السنغال ضد قوات الأمن عقب احتساب الحكم جان جاك ندالا ضربة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الاخيرة من عمر الشوط الثاني.

أفادت التقارير بأن المشجعون قد مثلوا أمام القضاء المغربي في الجلسة الأولى، و التي تقرّر تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع على أن تُستأنف المحاكمة لاحقًا.