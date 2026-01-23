قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
بركات: تقليل الأجانب لا يؤثر على المنتخبات..وكنا قادرين نذهب أبعد أمام السنغال

رباب الهواري

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عدد اللاعبين الأجانب الحالي في الدوري المصري مناسب للغاية، مشيرًا إلى أنه لا يرى مبررًا لتقليص العدد في الوقت الراهن. 

وقال بركات إن العمل بهذه الأعداد مستمر منذ فترة طويلة، ولم يُثبت يومًا أن زيادة عدد المحترفين الأجانب تؤثر سلبًا على مستوى المنتخبات الوطنية في الدول التي تنظم الدوريات.

التجارب العالمية خير دليل

وأوضح بركات أن التجارب العالمية تؤكد صحة هذا الطرح، مستشهدًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشارك بعض الفرق أحيانًا دون وجود لاعب إنجليزي واحد في التشكيل الأساسي، ومع ذلك يظل المنتخب الإنجليزي من بين الأفضل عالميًا، ويحتل مراكز متقدمة في التصنيف الدولي. وأضاف أن نوعية اللاعب وجودته أهم بكثير من جنسيته أو عدد الأجانب في الفريق.


 

الاتفاق الجزئي مع حسام حسن

وأشار بركات إلى أنه يتفق مع الكابتن حسام حسن في نقطة واحدة فقط، وهي أن المنتخب المصري كان قادرًا على تحقيق أفضل مما قدمه خلال مشاركته الأخيرة. ولفت إلى أن الطموحات كانت أكبر، خاصة في ظل الإمكانيات المتاحة داخل صفوف المنتخب.

غياب الفاعلية الهجومية

وأكد بركات أن المشكلة الحقيقية لم تكن في عدد اللاعبين أو اختياراتهم، بل في غياب “الأنياب الهجومية” أمام منتخب السنغال. وأوضح أن المنتخب لو نجح في صناعة فرص أكثر خطورة، وتنفيذ هجمتين أو ثلاث بنفس الجودة التي ظهرت في مباراة كوت ديفوار، لكان السيناريو مختلفًا تمامًا.

فرصة ضائعة للوصول إلى النهائي

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد أن المنتخب المصري كان يمتلك فرصة حقيقية للذهاب بعيدًا في البطولة، وربما الوصول إلى النهائي، لو أحسن استغلال الفرص أمام السنغال، مشددًا على أن التفاصيل الصغيرة هي التي صنعت الفارق في تلك المواجهة الحاسمة.


 

