ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
رياضة

منتخب مصر يرفض مواجهة النرويج ويستقر على 3 وديات استعدادًا لمونديال 2026

إسلام مقلد

رفض منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، خوض مواجهة ودية أمام منتخب النرويج خلال شهر يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026

 وجاء القرار بعد مناقشات فنية وإدارية داخل اتحاد الكرة، في إطار وضع تصور شامل لفترة الإعداد المقبلة.

برنامج ودي مكتمل حتى الآن

وأنهى اتحاد الكرة الاتفاق على خوض ثلاث مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لمنافسات المونديال، حيث تقرر مواجهة منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل، في اختبارات قوية تهدف إلى رفع جاهزية المنتخب واحتكاك اللاعبين بمدارس كروية مختلفة.

عرض تسويقي لم يكتمل

وكانت إحدى شركات التسويق قد عرضت إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ونظيره النرويجي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب الخلاف حول موعد إقامة اللقاء ومكانه، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاد الفكرة والتركيز على الوديات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

تركيز على الإعداد الأمثل

ويأتي اختيار هذه المباريات في إطار رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم، من خلال مواجهات قوية تمنح اللاعبين خبرات فنية وتكتيكية عالية المستوى.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

اجتماع وزير الكهرباء الوفد ااسوداني

وزير الكهرباء :ندعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد

وزير الطيران المدني

تخرج دفعة جديدة من البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية

التضامن الاجتماعى

صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينظم تدريبا لنشر الوعي العام حول الحوكمة ومكافحة الفساد

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

