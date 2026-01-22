منتخب مصر يرفض مواجهة النرويج ويستقر على 3 وديات استعدادًا لمونديال 2026

رفض منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، خوض مواجهة ودية أمام منتخب النرويج خلال شهر يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026

وجاء القرار بعد مناقشات فنية وإدارية داخل اتحاد الكرة، في إطار وضع تصور شامل لفترة الإعداد المقبلة.

برنامج ودي مكتمل حتى الآن

وأنهى اتحاد الكرة الاتفاق على خوض ثلاث مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لمنافسات المونديال، حيث تقرر مواجهة منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل، في اختبارات قوية تهدف إلى رفع جاهزية المنتخب واحتكاك اللاعبين بمدارس كروية مختلفة.

عرض تسويقي لم يكتمل

وكانت إحدى شركات التسويق قد عرضت إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ونظيره النرويجي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب الخلاف حول موعد إقامة اللقاء ومكانه، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاد الفكرة والتركيز على الوديات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

تركيز على الإعداد الأمثل

ويأتي اختيار هذه المباريات في إطار رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم، من خلال مواجهات قوية تمنح اللاعبين خبرات فنية وتكتيكية عالية المستوى.