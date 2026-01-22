قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
استعدادا لكأس العالم .. منتخب مصر يواجه إسبانيا والبرازيل | تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر
هاني حسين

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، مخرجات المؤتمر الصحفي لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة .
 



وقال محمد مراد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  جار الاستعداد بشكل جيد لمشاركة منتخب مصر في كأس العام 2026 وها ما اكد عليه حسام حسن ".

وتابع محمد مراد :" منتخب مصر سوف يخوض مباريات ودية قوية امام السعودية وإسبانيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم ".

وأكمل محمد مراد :" حسام حسن لم يرفض خوض أي وديات من قبل لمنتخب مصر"، مضيفا:"  التوقف الدولي المرتقب المقبل سيكون بمشاركة المحترفين المصريين كما ينتظر المنتخب مشاركة محمد عبد المنعم العائد من إصابة الرباط الصليبي ". 
 

