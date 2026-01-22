استعدادا لكأس العالم .. منتخب مصر يواجه إسبانيا والبرازيل | تفاصيل

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، مخرجات المؤتمر الصحفي لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة .







وقال محمد مراد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" جار الاستعداد بشكل جيد لمشاركة منتخب مصر في كأس العام 2026 وها ما اكد عليه حسام حسن ".

وتابع محمد مراد :" منتخب مصر سوف يخوض مباريات ودية قوية امام السعودية وإسبانيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم ".

وأكمل محمد مراد :" حسام حسن لم يرفض خوض أي وديات من قبل لمنتخب مصر"، مضيفا:" التوقف الدولي المرتقب المقبل سيكون بمشاركة المحترفين المصريين كما ينتظر المنتخب مشاركة محمد عبد المنعم العائد من إصابة الرباط الصليبي ".

