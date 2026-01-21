قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

75 مليون فرانك وقطعة أرض.. كيف كافأ رئيس السنغال لاعبي المنتخب بعد التتويج ببطولة أفريقيا؟

رئيس السنغال
رئيس السنغال

في مشهد احتفالي غير مسبوق .. فتحت السنغال أبواب القصر الرئاسي لاستقبال أبطال القارة السمراء بعد تتويج منتخب "أسود التيرانجا" بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 في البطولة التي استضافها المغرب ليترجم الإنجاز القاري إلى مكافآت استثنائية أعلنتها أعلى سلطة في البلاد.

وتوج المنتخب السنغالي باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الصعب على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت لشوطين إضافيين وسط أجواء مشحونة ولقطات جدلية كان أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها المغربي إبراهيم دياز.

استقبال رسمي في قصر الجمهورية

عقب عودة البعثة من المغرب نظّمت الدولة السنغالية استقبالًا رسميًا مهيبًا داخل قصر الجمهورية في داكار بحضور كبار المسؤولين حيث ألقى الرئيس بشير جمعة فاي كلمة أشاد خلالها بما قدمه اللاعبون من روح قتالية وأداء يعكس صورة مشرفة لكرة القدم السنغالية على مستوى القارة.

وخلال الحفل أعلن الرئيس عن حزمة مكافآت وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ الرياضة السنغالية تقديرًا للإنجاز الإفريقي.

75 مليون فرنك إفريقي لكل لاعب

وقرر الرئيس السنغالي منح كل لاعب في صفوف المنتخب الوطني مكافأة مالية قدرها 75 مليون فرنك إفريقي ما يعادل نحو 134 ألف دولار أمريكي إلى جانب تخصيص قطعة أرض سكنية بمساحة 1500 متر مربع لكل لاعب تقع في منطقة “بيتيت كوت” الساحلية إحدى المناطق المميزة في البلاد.

ولم يقتصر التكريم على اللاعبين فقط إذ شمل الجهازين الفني والإداري الذين سيحصلون بدورهم على مكافآت مالية تقدر بـ 115 ألف يورو للفرد بالإضافة إلى قطع أراض بنفس المساحة تقريبًا في ضواحي العاصمة داكار.

مكافآت للاتحاد والوفود الرسمية

كما تقرر منح أعضاء الاتحاد السنغالي لكرة القدم مكافآت مالية بلغت 75 ألف يورو لكل فرد فضلًا عن قطع أراض بمساحة 1000 متر مربع في خطوة تعكس رضا الدولة عن المنظومة الكروية بأكملها.

وفي السياق ذاته سيحصل أعضاء الوفود الوزارية التي رافقت المنتخب خلال البطولة على مكافآت جماعية تصل قيمتها إلى 465 ألف يورو إضافة إلى عدد من القطع الأرضية.

عقوبات محتملة

ورغم أجواء الاحتفال يلوح في الأفق احتمال تعرض المنتخب السنغالي وجهازه الفني لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " والاتحاد الدولي " فيفا " على خلفية بعض الوقائع التي شهدتها المباراة النهائية والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب صافرة النهاية.

وأشارت التقارير إلى أن «كاف» يدرس توقيع غرامات مالية كبيرة قد تتراوح بين 50 و100 ألف يورو إلى جانب إيقافات محتملة لعدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني تتراوح بين أربع وست مباريات وهي عقوبات قد تمتد آثارها إلى مشوار المنتخب في كأس العالم المقبلة خاصة مع تزامن فترات الإيقاف مع أجندة المونديال.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ أوضحت المصادر أن العقوبات قد تشمل أيضًا إقامة مباريات منتخب السنغال المقبلة دون حضور جماهيري فضلًا عن فرض قيود على سفر مشجعيه لحضور منافسات كأس العالم 2026 في خطوة تعكس تشدد الاتحاد الإفريقي في فرض الانضباط داخل الملاعب.

وجاءت هذه التطورات على خلفية أحداث غير مسبوقة شهدها نهائي البطولة عندما رفض لاعبو السنغال استكمال المباراة احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

السنغال أسود التيرانجا كأس الأمم الإفريقية المغرب المنتخب السنغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 215 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني عدي بأسيوط

النائبة السابقة

بعد قليل.. محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد