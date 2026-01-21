قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هجوم إسباني على فيفا بعد نهائي الكان.. ومونديال 2030 في دائرة التساؤلات.. تعرف على الحقيقة الكاملة فى سحب التنظيم من المغرب

أثار نهائي كأس أمم أفريقيا بين منتخبي السنغال والمغرب موجة انتقادات حادة في الصحافة الأوروبية بعدما خصصت إحدى الصحف الإسبانية تقريرًا لاذعا هاجمت فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ورئيسه جياني إنفانتينو إلى جانب التشكيك في صورة التنظيم داخل المغرب على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة ومراسم التتويج.

ووصفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ما جرى خلال النهائي بأنه مشاهد فوضوية ألحقت ضررا بصورة كرة القدم معتبرة أن غياب الحسم الإداري والتنظيمي فتح الباب أمام تصعيد التوتر داخل الملعب وخارجه في واحدة من أكثر مباريات البطولة جدلا.

وهاجمت الصحيفة بشكل مباشر رئيس فيفا مشيرة إلى أن إنفانتينو بدا عاجزًا عن السيطرة على الموقف واكتفى بالمشاهدة من المقصورة الشرفية في وقت كانت فيه الأجواء تزداد توترا وهو ما اعتبرته تقاعسًا إداريا انعكس سلبًا على صورة الاتحاد الدولي.

جدل مراسم التتويج

وسلط التقرير الإسباني الضوء على مراسم تسليم الكأس حيث زعمت الصحيفة أن الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس امتنع عن تسليم كأس البطولة إلى قائد منتخب السنغال في مشهد وصفته بأنه غير مسبوق.

غير أن مقاطع الفيديو الرسمية لمراسم التتويج أظهرت مشاركة الأمير مولاي رشيد إلى جانب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تسليم الكأس إلى كاليدو كوليبالي قائد المنتخب السنغالي وهو ما يتناقض مع ما ورد في التقرير الإسباني.

كما أشارت الصحيفة إلى انسحاب عدد من الصحفيين المغاربة من المؤتمر الصحفي عقب المباراة معتبرة أن الخطوة جاءت في إطار اعتراضات على تصريحات مدرب المنتخب السنغالي وهو ما زاد من حدة التوتر الإعلامي المصاحب للنهائي.

تشكيك في جاهزية مونديال 2030

وربطت موندو ديبورتيفو بين هذه الوقائع وملف استضافة كأس العالم 2030 الذي ينظمه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال معتبرة أن ما حدث في نهائي كأس أفريقيا يثير تساؤلات حول قدرة المغرب على إدارة حدث عالمي بهذا الحجم.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك مؤكدًا أن تلك المشاهد قد تجعل رئيس فيفا يشعر بعدم الارتياح بشأن الجاهزية التنظيمية للمملكة المغربية خاصة في ظل التركيز العالمي المنتظر على نسخة 2030 من المونديال.

اتهامات بسلوكيات غير رياضية

كما لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض التصرفات التي وصفتها الصحيفة بغير الرياضية متهمة جامعي الكرات بمحاولة تعطيل حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ميندي خلال اللقاء عبر سحب منشفة الإحماء الخاصة به وتأخير استئناف اللعب.

شائعات بلا سند رسمي

وعقب نشر التقرير انتشرت تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن إمكانية سحب تنظيم كأس العالم من المغرب إلا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي تصريحات رسمية حيث اقتصر تقرير الصحيفة الإسبانية على توجيه انتقادات حادة دون الإشارة إلى اتخاذ أي خطوات عملية أو قرارات من فيفا في هذا الشأن.

ويبقى الجدل مفتوحًا في انتظار ردود رسمية من الجهات المعنية وسط تباين واضح بين الرواية الإعلامية الإسبانية والوقائع المصورة على أرض الواقع.

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

