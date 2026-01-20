صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا

يتجه الكاف نحو توقيع عقوبات مالية كبيرة جدًا على الاتحاد السنغالي لكرة القدم ، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي البطولة، إلى جانب حرمان الجماهير السنغالية من حضور المباريات التي تُقام تحت مظلة الكاف .

وجاءت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:-

على مستوى الجهاز الفني واللاعبين :

الاتجاه إلى إيقاف المدرب بابي ثياو في المنافسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

مراجعة تقرير مراقب المباراة، ومقاطع الفيديو، وتقرير الحكم لتحديد العقوبات المحتملة بحق بعض اللاعبين.

لقطات المناشف :

إحالة الواقعة رسميًا إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب.

الجانب المغربي :

اتجاه كذلك لتوقيع عقوبة على الاتحاد المغربي لكرة القدم بسبب الأحداث التي أدت إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو.

نطاق العقوبات :

أي عقوبات محتملة ستكون تحت مظلة الاتحاد الأفريقي (الكاف) فقط في الوقت الحالي، وليس الاتحاد الدولي