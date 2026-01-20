قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

مدرب السنغال
مدرب السنغال
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إيقاف مدرب السنغال من قبل الاتحاد الأفريقي.

إيقاف مدرب السنغال

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال".

وعاشت العاصمة السنغالية داكار لحظات كروية  بعد فوز منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 .

 و غمرت شوارع العاصمة السنغالية دكار بأجواء احتفالية استثنائية.

وتهافتت جماهير السنغال حول حافلة الأبطال التي كانت تحمل كأس البطولة، في مشهد مهيب، تجسّد فيه معنى حبهم لكرة القدم.

وواصل منتخب السنغال كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما توج بـ كأس نسخة 2025 ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على منتخب المغرب بهدف دون رد، خلال المباراة النهائية التي أقيمت وسط أجواء جماهيرية مثيرة.

جيل سنغالي مرعب يسطع في البطولة

لم يكن تتويج "أسود التيرانجا" مجرد إضافة إلى خزائن الألقاب بل أكد ميلاد جيل سنغالي واعد يضم 11 لاعبا شاركوا للمرة الأولى في التتويج بأمم أفريقيا، وفرضوا أنفسهم بقوة على الساحة الكروية القارية.

وضمت قائمة النجوم الشباب:

إبراهيم مباي (17 عاما – جناح أيمن)

مامادو سار (20 عاما – قلب دفاع)

آسان دياو (20 عاما – جناح أيمن)

الحاجي جيوف (20 عاما – ظهير أيسر)

حبيب ديارة (21 عاما – وسط ملعب)

لامين كامارا (21 عاما – وسط ملعب)

عثمان دياو (21 عاما – قلب دفاع)

ميكاييل فاي (21 عاما – قلب دفاع)

باب ماتار سار (23 عاما – وسط ملعب)

نيكولاس جاكسون (24 عاما – مهاجم)

إيليمان ندياي (25 عاما – جناح أيمن)

ويعكس هذا الجيل مزيجا مثاليا بين الحماس الشبابي والجودة الفنية ما يمنح السنغال أفضلية كبيرة لمواصلة المنافسة على الألقاب القارية في السنوات المقبلة.

سلسلة تاريخية بلا هزيمة

وواصل منتخب السنغال تحطيم الأرقام القياسية مسجلا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا حيث لم يخسر أي مباراة في آخر 18 لقاء، محققا 14 فوزًا و4 تعادلات.

وتعود آخر خسارة للمنتخب إلى نهائي نسخة 2019 أمام الجزائر قبل أن يحافظ على سلسلة اللاهزيمة خلال نسخ 2021 و2023 و2025.

مدرب السنغال المغرب منتخب مصر الغندور

