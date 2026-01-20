قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
رياضة

بتروجيت يعبر لثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت

بتروجيت
بتروجيت
عبدالله هشام

تأهل فريق بتروجيت لدور الثمانية بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.

تقدم علي زعزع لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 41 من عمر المباراة وجاء رد بتروجيت سريعا في الدقيقة 45 عن طريق بدر موسى.

وحافظ الفريقان على مرماهما في المباراة ليتم الاحتكام للاشواط الاضافية.

وسجل بدر موسى الهدف الثاني لبتروجيت من ضربة جزاء في الشوط الإضافي الأول.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي - علي الفيل - علي فوزي - عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد - عبد الرحمن شيكا- علي زعزع - محمد هلال

خط الهجوم: أرنولد إيبا - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تشكيل بتروجيت أمام مودرن سبورت كالتالي :

عمر صلاح لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - أحمد غنيم.

خط الوسط: أدهم حامد - محمد علي عكاشة - مصطفى البدري.

خط الهجوم: بدر موسى - محمد دودو - سيكو سونكو.

بتروجيت مودرن سبورت كأس مصر

