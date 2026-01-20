بتروجيت يعبر لثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت

تأهل فريق بتروجيت لدور الثمانية بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.

تقدم علي زعزع لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 41 من عمر المباراة وجاء رد بتروجيت سريعا في الدقيقة 45 عن طريق بدر موسى.

وحافظ الفريقان على مرماهما في المباراة ليتم الاحتكام للاشواط الاضافية.

وسجل بدر موسى الهدف الثاني لبتروجيت من ضربة جزاء في الشوط الإضافي الأول.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي - علي الفيل - علي فوزي - عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد - عبد الرحمن شيكا- علي زعزع - محمد هلال

خط الهجوم: أرنولد إيبا - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تشكيل بتروجيت أمام مودرن سبورت كالتالي :

عمر صلاح لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - أحمد غنيم.

خط الوسط: أدهم حامد - محمد علي عكاشة - مصطفى البدري.

خط الهجوم: بدر موسى - محمد دودو - سيكو سونكو.