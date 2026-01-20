قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول بين بتروجيت ومودرن سبورت

بتروجيت
بتروجيت
عبدالله هشام

انتهت احداث الشوط الأول بين مودرن سبورت وبتروجيت بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات دور ال 16 من كأس مصر.

تقدم علي زعزع لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 41 من عمر المباراة وجاء رد بتروجيت سريعا في الدقيقة 45 عن طريق بدر موسى.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي - علي الفيل - علي فوزي - عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد - عبد الرحمن شيكا- علي زعزع - محمد هلال

خط الهجوم: أرنولد إيبا - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تشكيل بتروجت أمام مودرن سبورت كالتالي :

عمر صلاح لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - أحمد غنيم.

خط الوسط: أدهم حامد - محمد علي عكاشة - مصطفى البدري.

خط الهجوم: بدر موسى - محمد دودو - سيكو سونكو.

بتروجيت كأس مصر مودرن سبورت فريق بتروجيت بتروجيت ومودرن

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

