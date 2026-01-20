التعادل يحسم الشوط الأول بين بتروجيت ومودرن سبورت

انتهت احداث الشوط الأول بين مودرن سبورت وبتروجيت بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات دور ال 16 من كأس مصر.

تقدم علي زعزع لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 41 من عمر المباراة وجاء رد بتروجيت سريعا في الدقيقة 45 عن طريق بدر موسى.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي - علي الفيل - علي فوزي - عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد - عبد الرحمن شيكا- علي زعزع - محمد هلال

خط الهجوم: أرنولد إيبا - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تشكيل بتروجت أمام مودرن سبورت كالتالي :

عمر صلاح لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - أحمد غنيم.

خط الوسط: أدهم حامد - محمد علي عكاشة - مصطفى البدري.

خط الهجوم: بدر موسى - محمد دودو - سيكو سونكو.