نيوزيلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خط أحمر.. وزيرة الخارجية الفلسطينية: لا نقبل أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن غزة
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
رياضة

بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق الشباب بنادي بيراميدز وبتروجيت بتقدم الفريق البترولي بنتيجة 5-0، في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف بتروجيت كل من سيكو سونكو 3 أهداف وبدر موسى ومصطفى البدري في الدقائق 21 و24 و32 و40 و45+2 من انطلاق المباراة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجيت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بتروجت ضيفا على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - زياد شاكر - أحمد فكري - يوسف شيكا

خط الهجوم:  علي حمودة

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد شد - يوسف شرقية - أحمد زهدي - كريم هاني - عمر طارق - يحيى محمد - محمد عطية - يوسف ميشو

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

