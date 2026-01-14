ناصر ماهر على أعتاب بيراميدز.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة في مستقبل ناصر ماهر، مؤكدًا أن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الغندور أن هناك مفاوضات جادة بين بيراميدز واللاعب، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أن الصفقة شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة.

حصل نادي بيراميدز على توقيع ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



إدارة الزمالك من جانبها وضعت شروطا للتخلي عن ناصر ماهر إلي صفوف نادي بيراميدز بمقتضاها يتم حصول البيت الأبيض على قيمة الصفقة كاملة دفعة واحدة وبشكل نقدي.

فيما ترغب إدارة نادي بيراميدز فى في سداد المقابل المالي على عدة دفعات.



ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي لصالح نادي بيراميدز في ظل الإتفاق على كافة البنود التعاقدية مع اللاعب، وبقاء بعض التفاصيل المالية العالقة بين الناديين فقط قبل الإعلان النهائي.