إعادة مباراة بتروجت والزمالك في دوري السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إعادة مباراة بتروجت والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بعد الجدل الذي صاحب إلغاء اللقاء واحتسابه لصالح الزمالك بنتيجة 20-0 بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف.



وجاء قرار الإعادة عقب قبول التظلم الذي تقدمت به إدارة نادي بتروجت، حيث قدمت ما يفيد سداد إيصال سيارة الإسعاف، مؤكدة أن التأخير كان من جانب سيارة الإسعاف نفسها بسبب ازدحام الطريق وليس بسبب تقصير من إدارة النادي.

كما أوضح بتروجت أن التأخير جاء في ظل احتفالات الإخوة الأقباط، وأن السيارة وصلت بعد المدة القانونية البالغة 30 دقيقة، مشيرا إلى وجود سوابق لمباريات تم تأجيلها لفترات أطول وصلت إلى 50 دقيقة وأن الحكم لم يتحلَ بروح القانون.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة خلال الفترة المقبلة عن موعد جديد لإقامة المباراة.