جهاز الزمالك يتواصل مع اللاعبين الدوليين لدعمهم قبل مواجهة السنغال

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سبب حرص الجهاز الفني لنادي الزمالك على التواصل مع اللاعبين الدوليين بالفريق.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تواصل من جانب جهاز الزمالك مع الدوليين لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل مباراة السنغال”.

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.