حبيب ديارا: حسام حسن يناور بتعديلات فى لقاء السنغال ومصر

علق حبيب ديارا نجم وسط منتخب السنغال على مباراة منتخب مصر الوطني فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حبيب ديارا لاعب وسط منتخب السنغال قبل مواجهه مصر عبر تصريحات صحفية: نحن نستعد لهذه المباراة بنفس الطريقة التي نستعد بها لجميع مبارياتنا الأخرى.

تابع حبيب ديارا لاعب وسط السنغال: سنرى في الملعب كيف ستسير الأمور، فربما يقومون (المصريون) ببعض التعديلات، لكننا سنبقى مركزين على ما نجيد فعله.

أضاف حبيب ديارا لاعب وسط السنغال: نحن باقون في قمة تركيزنا داخل قوقعتنا الخاصةولا نلتفت أبداً لما يدور حولنا .. نحن ندرك تماماً أنها ستكون مباراة كبيرة جداً.

ويلتقي فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام ح-سن نظيره منتخب السنغال فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ربع النهائي.