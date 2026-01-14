كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت

كشف أحمد عويس، ناقد رياضي، أهم كواليس المنتخب المصري في المغرب لمواجهة السنغال اليوم، الأربعاء، قائلا إن الأجواء رائعة، والفريق تمرن أمس، الثلاثاء، تمرينه الأخير قبل مباراة اليوم، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن تكون الأجواء ممطرة أثناء المباراة.

وأضاف عويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الكابتن حسام حسن سيبدأ بنفس التشكيل الذى تم خلال مباراة كوديفوار، وهو تحفظ دفاعي، مع الاعتماد على سرعة صلاح ومرموش، موضحا: “إن شاء الله نقدر نحقق نتيجة كويسة تكسر لاعيبي السنغال، اللي مصممين على الاستفزاز”.

وتابع: “أداء السنغال يشبه تقريبا أداء كوت ديفوار فى المبادرة الهجومية، ونحن نحاول نفرض أسلوبنا على الفرق التي نلاعبها، ولا ننتظر طرق لعبهم، وبداية الانتصار هي عدم دخول أى هدف”.