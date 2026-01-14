6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
موعد مباراة مصر والسنغال
من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
العميد يحذر لاعبي منتخب مصر قبل موقعة السنغال
- ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تحذيرات عاجلة للاعبيه قبل ساعات من موقعة نصف نهائي أفريقيا امام السنغال.
- وحذر العميد، إمام عاشور من الدخول في أزمة مع لاعبي السنغال والانجرار وراء الاستفزاز وتشتيت تركيزه خلال المباراة.
- وتمثل التحذير الثاني للاعبي خط الدفاع وطلب العميد من ياسر إبراهيم مراقبة لصيقة لـ ساديو ماني أخطر أسلحة السنغال.
- وطلب العميد من ثلاثي الدفاع التركيز خلال المباراة وعدم الابتعاد عن تمركزاتهم والاندفاع للأمام في الملعب مهما كانت ظروف المباراة لحين تغيير التعليمات.
- وركز الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضرورة الحرص الدفاعي عند التحول إلي الهجوم خوفا من استغلال السنغال الكرات المرتدة.
- ولعل أبرز طلبات العميد من لاعبي خط الوسط بضرورة التركيز في الارتداد الدفاعي تضييق المساحات وغلق الأطراف