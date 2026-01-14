قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
رياضة

6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر والسنغال 

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

العميد يحذر لاعبي منتخب مصر قبل موقعة السنغال

  • ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تحذيرات عاجلة للاعبيه قبل ساعات من موقعة نصف نهائي أفريقيا امام السنغال.
  • وحذر العميد، إمام عاشور من الدخول في أزمة مع لاعبي السنغال والانجرار وراء الاستفزاز وتشتيت تركيزه خلال المباراة.
  • وتمثل التحذير الثاني للاعبي خط الدفاع وطلب العميد من ياسر إبراهيم مراقبة لصيقة لـ ساديو ماني أخطر أسلحة السنغال.
  • وطلب العميد من ثلاثي الدفاع التركيز خلال المباراة وعدم الابتعاد عن تمركزاتهم والاندفاع للأمام في الملعب مهما كانت ظروف المباراة لحين تغيير التعليمات.
  • وركز الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضرورة الحرص الدفاعي عند التحول إلي الهجوم خوفا من استغلال السنغال الكرات المرتدة.
  • ولعل أبرز طلبات العميد من لاعبي خط الوسط بضرورة التركيز في الارتداد الدفاعي تضييق المساحات وغلق الأطراف
حسام حسن منتخب مصر منتخب السنغال مصر والسنغال أمم أفريقيا

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

