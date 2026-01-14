ناقد رياضي: منتخب مصر سيلعب بكل روح أمام السنغال

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن منتخب مصر لديه مباراة قوية اليوم أمام السنغال، موضحًا أنه يتوقع فوز المنتخب اليوم بسهول كبيرة على السنغال.

وأضاف الناقد الرياضي ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب منذ بداية البطولة وهو يقدم أداء مميز، وأن المنتخب سيفوز بنتيجة 2-1.

ولفت إلى أن الحارس محمد الشناوي سيقدم أداء مميز، وسيحصل على رجل المباراة، وأن جميع الجماهير ستشهد بأداء الشناوي اليوم في الحفاظ على الشباك.

ولفت إلى أن المنتخب سيلعب بكل روح، وأن الكابتن حسام حسن، يريد أن يستمر في البطولة دون هزيمة، وأن كل اللاعبين لديهم عزيمة في الفوز اليوم.

موعد مباراة مصر والسنغال



من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

العميد يحذر لاعبي منتخب مصر قبل موقعة السنغال



ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تحذيرات عاجلة للاعبيه قبل ساعات من موقعة نصف نهائي أفريقيا أمام السنغال.



وحذر العميد، إمام عاشور من الدخول في أزمة مع لاعبي السنغال والانجرار وراء الاستفزاز وتشتيت تركيزه خلال المباراة.



وتمثل التحذير الثاني للاعبي خط الدفاع وطلب العميد من ياسر إبراهيم مراقبة لصيقة لـ ساديو ماني أخطر أسلحة السنغال.



وطلب العميد من ثلاثي الدفاع التركيز خلال المباراة وعدم الابتعاد عن تمركزاتهم والاندفاع للأمام في الملعب مهما كانت ظروف المباراة لحين تغيير التعليمات.



وركز الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضرورة الحرص الدفاعي عند التحول إلي الهجوم خوفا من استغلال السنغال الكرات المرتدة.



ولعل أبرز طلبات العميد من لاعبي خط الوسط بضرورة التركيز في الارتداد الدفاعي تضييق المساحات وغلق الأطراف

