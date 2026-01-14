قيادي بمستقبل وطن: كتيبة الفراعنة قادرة علي تجاوز عقبة أسود السنغال والوصول للنهائي

قال الدكتور محمود حسين، أمين الأمانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن،رئيس لجنة الشباب في الفصل التشريعي الثاني ،إن منتخب مصر قادر علي تخطي عقبة السنغال والصعود للمباراة النهائية.

وأكد الدكتور محمود حسين ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن ١٢٠ مليون مواطن يقفون خلف المنتخب القومي ، ويدعمونه بقوة من أجل تحقيق اللقب القارى، الذي غاب عن مصر منذ ما يقرب من ١٦ عاما ، لافتا إلي أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استطاع إعادة الروح القتالية لفريقنا القومي ، وهو ما يجعلنا علي ثقة كاملة في قدرة المنتخب المصرى علي تخطي عقبة فريق السنغال الملقب بأسود التيرانجا.

وأشاد " حسين " بالدعم الكبير والغير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة المصرية والرياضيين ، وهو ما جعل الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات علي المستوي القارى والعالمي.