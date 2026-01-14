الغندور: جلسة مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز لحسم صفقة ناصر ماهر

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد عقد جلسة حاسمة بين مسئولي ناديي الزمالك وبيراميدز، من أجل إنهاء ملف انتقال ناصر ماهر خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن ناصر ماهر أبلغ إدارة الزمالك بموافقته على الانتقال إلى صفوف بيراميدز، مشيرًا إلى أن المفاوضات المالية بين الناديين لا تزال مستمرة، وسط ترجيحات قوية بإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

في سياق آخر، اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مواجهة زد الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر، بأداء تدريبات استشفائية خلال مران أمس، الثلاثاء، والذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المصري المقبلة في البطولة ذاتها.